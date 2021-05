Calciomercato Roma, da Musso a Maignan: tutti i nomi per la porta

Tanti i profili visionati dalla dirigenza giallorossa per il ruolo di portiere per la prossima stagione.

La strategie di mercato della Roma dovranno inevitabilmente coinvolgere il parere del prossimo allenatore José Mourinho ma sembra che alcuni nomi, soprattutto per la porta, abbiano già trovato d'accordo lo Special One. Il ruolo del portiere è di certo uno di quelli che andrà rivoluzionato e, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Tiago Pinto avrebbe già messo sulla sua lista diversi profili. Rui Patricio del Wolverhampton sembra il preferito di Mourinho, anche perché è un giocatore sotto procura di Jorge Mendes. In Serie A si seguono Pierluigi Gollini dell'Atalanta, Juan Musso dell'Udinese, Marco Silvestri dell'Hellas Verona e Alessio Cragno del Cagliari. Il vero nome nuovo, però, è quello del portiere venticinquenne del Lille Maignan, sul quale va registrato anche l'interesse del Milan che lo acquisterebbe in caso di addio di Donnarumma.