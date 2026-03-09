Oltre Malen non c’è nulla. Da Vaz a Zaragoza: il mercato di gennaio è sotto accusa

Che Malen sia un giocatore strepitoso non ci sono più dubbi. I sei gol nelle prime otto partite parlano per lui e l'impatto nella Roma è stato incredibile. È stato il grande colpo del mercato invernale, ma il problema è che è stato anche l'unico. Insieme a lui sono arrivati Vaz, Zaragoza e Venturino. In tre hanno collezionato 381 minuti, l'olandese da solo è già a 661. Quasi il doppio. Robinio Vaz è ancora un oggetto misterioso. Arrivato per ben 25 milioni di euro non è ancora riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Il tempo è dalla sua parte poiché è un classe 2007 ma alla Roma serviva un giocatore già pronto (alla Malen) che con quei soldi poteva essere acquistato. Ieri a Genova è entrato a 6 minuti dalla fine nonostante l'incredibile emergenza in attacco. Chi invece non si è proprio visto in campo è Zaragoza. Lo spagnolo quantomeno aveva fatto intravedere qualcosa contro il Napoli, ma nella ultime due è finito nel dimenticatoio. Entrato nel finale contro la Juventus e lasciato fuori col Genoa. Ora spera di tornare con il Bologna anche perché le alternative sono pochissime. Poi c'è Lorenzo Venturino. Giovane di belle speranze che ha fallito il primo crash test della sua carriera. I 45 minuti del Ferraris sono stati anonimi, forse un po' di emozione e anche il fatto di aver giocato sulla sinistra invece che a destra. Su di lui lasciamo un punto interrogativo. Ma serviva qualcosa in più, il solo Malen forse non basta per la Champions.