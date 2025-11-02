Maignan: “Sul rigore ero fiducioso. Tre punti importanti in una partita tosta”

Le sue parole: "È troppo presto per sognare, abbiamo una bella squadra, possiamo puntare allo scudetto perché siamo una bella squadra ma dobbiamo pensare partita per partita"

Mike Maignan ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Cosa significa questa vittoria? "Tre punti importanti, siamo sul percorso che stiamo facendo da inizio stagione giocando uniti. Quando ci sono partite così toste e giochiamo insieme possiamo solo fare risultati positivi".

Milan da scudetto? "È troppo presto per sognare, abbiamo una bella squadra, possiamo puntare allo scudetto perché siamo una bella squadra ma dobbiamo pensare partita per partita".

Sul rigore. "Era decisivo per la squadra, ero fiducioso e i compagni si fidavano di me".