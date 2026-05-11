Parma-Roma, parapiglia in campo dopo il finale. Ndicka furioso, Gasp trattiene Mancini

Poteva essere una serata tranquilla dopo il gol dell'1-0 di Malen, invece si è trasformata in un romanzo, col Parma che si è giocato ogni pallone con il coltello tra i denti nonostante una classifica già ottima. La Roma, colpevole di qualche errore di troppo, si è fatta rimontare e poi ha rimontato nel recupero tra le (ingiustificate) polemiche ducali per alcune decisioni di Chiffi e del Var. Il finale stato ad alta tensione in campo, durante la partita ma pure appena terminata la gara. Dopo il triplice fischio dell'arbitro infatti sul terreno di gioco è iniziato un vero e proprio parapiglia tra le due squadre che ha coinvolto anche le panchine. In alcuni video che circolano sui social si vede chiaramente Evan Ndicka furibondo, trattenuto e portato via da ben quattro compagni (Gollini, Tsimikas, Malen e Cristante). A seguire, tra spinte e trattenute, tra i più nervosi anche Mario Hermoso ma soprattutto Gianluca Mancini. Non è chiarissimo con chi del Parma ce l'avessero i giocatori della Roma nello specifico. Di certo non ha aiutato l'agonismo, anche sopra le righe, dei giocatori gialloblù in partita, spesso con interventi oltremodo duri. Dicevamo di Mancini, che è stato strattonato via stavolta da Gasperini e dal vice Gritti in persona, allontanato alla svelta dal culmine della tensione per evitare danni disciplinari. Il numero 23 della Roma, infatti, era l'unico diffidato e il rischio di saltare il derby è stato davvero altissimo. Tra l'altro lo scontro a distanza è stato tra Mancini e Valeri, terzino del Parma tifosissimo della Lazio. L'ultima cosa che serve ai giallorossi in questo momento è perdere la testa e sperperare questa rimonta. Pericolo, per ora, scampato ma si capirà meglio nel referto arbitrale e il Giudice Sportivo.