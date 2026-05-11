La Roma espugna il 'Tardini' di Parma con una rimonta incredibile, maturata tutta nel recupero dopo che sembrava tutto segnato col 2-1 di Keita nel finale. Malen e Dybala protagonisti assoluti e con loro Rensch, decisivo dal suo ingresso in campo. Sono loro i protagonisti anche delle pagelle sui quotidiani, che sottolineano anche le prestazioni opache in primis di Mancini, Hermoso e Soulé.
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Parma-Roma, le pagelle dei quotidiani: Rensch e Malen on fire. Soulé e la difesa flop
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6; Mancini 5, N’Dicka 6, Hermoso 5; Celik 6, Cristante 5,5, Koné 6, Wesley 6; Dybala 7, Soulé 5,5; Malen 7,5. Sostituti: Ghilardi 6, Rensch 8, Venturino sv, El Aynaoui 6,5, Pisilli 6. All. Gasperini 6,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 5,5, Hermoso 5; Celik 6, Cristante 6,5, Koné 6,5, Wesley 6,5; Dybala 7,5, Soulé 5,5; Malen 9. Sostituti: Ghilardi 6, Rensch 8, Venturino 6, El Aynaoui 6,5, Pisilli 7. All. Gasperini 8
IL MESSAGGERO: Svilar 6; Mancini 5,5, N’Dicka 5, Hermoso 5; Celik 5,5, Cristante 6, Koné 6, Wesley 6,5; Dybala 7, Soulé 5,5; Malen 8. Sostituti: Ghilardi 6,5, Rensch 7,5, Venturino 6, El Aynaoui 6, Pisilli 6. All. Gasperini 6
IL TEMPO: Svilar 6; Mancini 5,5, N’Dicka 5,5, Hermoso 5; Celik 5,5, Cristante 6, Koné 6, Wesley 6; Dybala 7, Soulé 5; Malen 7,5. Sostituti: Ghilardi 6, Rensch 7,5, Venturino 6,5, El Aynaoui 6, Pisilli 6. All. Gasperini 6,5
TUTTOSPORT: Svilar 6; Mancini 5.5, Ndicka 5.5, Hermoso 5; Celik 5.5, Cristante 5.5, Konè 5.5, Wesley 5.5; Soulé 5, Dybala 6.5;. Malen 8. Sostituti: Ghilardi 6, El Aynaoui 5.5, Pisilli 5.5, Rensch 7, Venturino 6. All.: Gasperini 7
CORRIERE DELLA SERA: Svilar 6 ; Mancini 5 , Ndicka 5, Hermoso 5 , Celik 5.5; Cristante 6 , Konè 6.5 , Wesley 6.5; Soulé 5.5 , Dybala 7; Malen 7.5. Sostituti: Ghilardi 6, El Aynaoui 6, Pisilli 6, Rensch 8 , Venturino 6. All.: Gasperini 6.5
LA REPUBBLICA: Svilar 6; Mancini 5, Ndicka 5, Hermoso 5 ; Celik 5.5 , Cristante 6 , Konè 5.5 , Wesley 5.5 ; Soulé 5 , Dybala 7 ; Malen 8. Sostituti: Ghilardi 6, El Aynaoui 6 , Pisilli 6, Rensch 7.5 , Venturino 6. All.: Gasperini 6.5
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