Parma-Roma, le pagelle dei quotidiani: Rensch e Malen on fire. Soulé e la difesa flop

La Roma espugna il 'Tardini' di Parma con una rimonta incredibile, maturata tutta nel recupero dopo che sembrava tutto segnato col 2-1 di Keita nel finale. Malen e Dybala protagonisti assoluti e con loro Rensch, decisivo dal suo ingresso in campo. Sono loro i protagonisti anche delle pagelle sui quotidiani, che sottolineano anche le prestazioni opache in primis di Mancini, Hermoso e Soulé.