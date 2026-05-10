La Roma in campo a Parma per rispondere al Como e alla Juventus, mettendo enorme pressione anche al Milan che ora rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions. Al 'Tardini' i giallorossi si giocano una grossa fetta della loro stagione: Gasperini rilancia Dybala dal primo minuto oltre 100 giorni dopo l'ultima volta (il 25 gennaio col Milan). Per il resto tutti i titolari a disposizione e in campo dall'inizio, a una settimana dal derby.
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forzaroma news as roma Parma-Roma, le formazioni ufficiali di Cuesta e Gasperini
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Parma-Roma, le formazioni ufficiali di Cuesta e Gasperini
Dybala torna dal primo minuto a tre mesi e mezzo dall'ultima volta, accanto a lui Soulé a formare il tandem argentino dietro Malen
Parma-Roma, le formazioni ufficiali—
PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Corvi, Rinaldi, F. Carboni, Ndiaye, Britschgi, Estevez, Almqvist, Ondrejka,P ellegrino, Sorensen, Drobnic, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Tsimikas, Ghilardi, Angelino, Ziolkowski, El Aynaoui, Venturino, Pisilli, Vaz. Allenatore: Gasperini
ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: Bahri e Vecchi. IV UOMO: Maresca. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.
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