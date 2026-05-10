Il doppio sogno di Malen: prima la Champions, poi il podio con Gullit e Van Basten

Parla olandese. E sogna orange. Malen è diventato il simbolo della cavalcata della Roma , il giocatore a cui Gasperini ha affidato i sogni Champions della squadra. Sogni che Donyell vuole trasformare in realtà , prendendo per mano il gruppo e provando a riportarlo dove manca da oltre sette anni. Con lui, l’orizzonte torna a essere qualcosa di concreto: lo raccontano i numeri, i gol e la continuità di prestazioni che ne hanno fatto un punto fermo del progetto giallorosso . Alle sue qualità ha aggiunto anche nuove soluzioni, come gli assist di trivela contro Bologna e Fiorentina: giocate che a Roma mancavano da tempo. Forse troppo . Ora, però, ci sono anche due traguardi personali all’orizzonte. Il primo è quello noto: il record di Mario Balotelli , con cui potrebbe già raggiungere quota 12 gol in Serie A come miglior marcatore tra gli acquisti di gennaio. Poi c’è il secondo, più profondo e forse più sentito: quello che parla olandese . Una classifica speciale in cui il suo nome c’è già, ma non ancora tra i primi tre.

Il podio 'orange'

Un altro gol. E il podio dei migliori marcatori olandesi in una singola stagione di Serie A diventerebbe realtà. È questo l’obiettivo silenzioso di Malen: non dichiarato, ma sempre più vicino. Non ne parla, ma lo rincorre. Con la Roma vuole diventare il simbolo orange di questa era del calcio italiano. E una rete, già contro il Parma, potrebbe aprire uno scenario preciso: aggancio a Koopmeiners a quota 12, sorpasso su Zirkzee fermo a 11, e terzo gradino del podio conquistato. Poi c’è il sogno più alto. Più lontano, ma non impossibile da immaginare. Quello che porta il nome di Ruud Gullit, icona di Milan, Samp e del calcio olandese in Italia, capace di arrivare a 15 gol nella stagione 1993/94. Ancora più in alto, quasi irraggiungibile, resta il riferimento assoluto: Marco van Basten e i suoi 25 gol con il Milan nel 1991/92. Con tre partite ancora da giocare, raggiungere Van Basten appare un’impresa quasi fuori scala. Ma il dato che pesa è un altro: Malen è arrivato a gennaio, non ha disputato un’intera stagione. Per questo, il vero orizzonte di quest’anno passa da Gullit: più concreto, più realistico. Il resto è già proiezione. La Roma ripartirà da lui, da Malen e da 'altri dieci', con una stagione intera davanti. E allora sì, su 38 partite, la storia orange in Serie A potrebbe cambiare volto. Numeri che non cercano paragoni, ma solo spazio nella memoria. A Parma inizia la rincorsa. E con lei, un’idea che diventa sempre meno nascosta.