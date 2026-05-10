Parma-Roma, Dybala torna titolare 105 giorni dopo. Poi il derby

Quasi quattro mesi più tardi, Paulo Dybala tornerà titolare in una partita ufficiale con la maglia della Roma. L'occasione - come riportato da 'Te La Do Io Tokyo' su Teleradiostereo 92.7 - è la sfida del 'Tardini' contro il Parma, crocevia fondamentale per la corsa Champions League soprattutto dopo la vittoria della Juve e in attesa di Milan-Atalanta. L'argentino era già rientrato in campo dopo l'infortunio collezionando circa mezz'ora tra Bologna e Fiorentina, ora la chance dal 1': l'ultima volta era stata il 25 gennaio contro il Milan, 105 giorni fa. Per Gasperini sarà importante anche per averlo più pronto in vista del derby: a Parma Dybala metterà minuti nelle gambe per poi provare a far male alla Lazio. Accanto a lui Pisilli o Soulé.