Parma-Roma, ammonito Bruno Peres: era diffidato, salterà il Napoli

Bruno Peres salterà la sfida tra Roma e Napoli, in programma domenica prossima alle ore 20.45. Il terzino brasiliano, diffidato, ha ricevuto il quinto cartellino giallo del suo campionato al minuto 32 della partita con il Parma, avendo trattenuto per la maglia Jasmin Kurtic. Ammonizione giusta da parte dell’arbitro Piccinini, che non permetterà a Fonseca di avere a disposizione l’ex Torino contro gli azzurri di Gattuso.

In quel ruolo, comunque, il tecnico portoghese potrà contare sul titolare Karsdorp, oggi tenuto a riposo in panchina, e su Santon, rientrato dopo l’infortunio. Da alcune partite, inoltre, è tornato disponibile il giovane Reynolds, che proprio oggi ha debuttato in maglia giallorossa. Gli altri diffidati in casa Roma sono Ibanez, Cristante, Veretout e Villar.