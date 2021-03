Parma-Roma, Reynolds debutta in giallorosso: in campo al 60′ al posto di Peres

Esordio con la maglia della Roma per Bryan Reynolds, il terzino statunitense arrivato nel mercato di gennaio. L’ex Dallas, a sorpresa, è stato mandato in campo al minuto 60 al posto di Bruno Peres che, diffidato, salterà la gara contro il Napoli della prossima settimana. Mezz’ora, per il classe 2001, per aiutare i compagni di squadra, sotto 2-0 con il Parma, e convincere il tecnico Paulo Fonseca a puntare su di lui nel prosieguo della stagione. Reynolds, che col Genoa aveva fatto la sua prima apparizione in panchina, non giocava una partita ufficiale dallo scorso 2 dicembre, nel playoff della MLS tra Seattle Sounders e Dallas (1-0).