Parma-Roma, la moviola: Ibanez entra su Pellè in area, Piccinini concede il rigore – LIVE

Parma-Roma è iniziata oggi alle 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Ad arbitrare la gara sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì; guardalinee Passeri e Valeriani, mentre il IV uomo sarà Ayroldi. Designato al VAR Di Bello, Liberti nel ruolo di aVAR. Di seguito tutti gli episodi del match in tempo reale:

Arbitro: Piccinini di Forlì

Guardalinee: Passeri, Valeriani

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Liberti

70′ – Ammonito Dzeko. Il centravanti bosniaco contrasta reiteratamente Brugman: Piccinini opta per l’ammonizione

66′ – Ammonito Hernani. Intervento in ritardo del centrocampista brasiliano su Pellegrini

53′ – Calcio di rigore per il Parma. Pellè tutto solo entra in area, Ibanez prova la rimonta disperata ma finisce per commettere fallo entrando in scivolata senza trovare il pallone. Piccinini non ha dubbi e concede il penalty, ammonendo anche Pellegrini per proteste

32′ – Ammonito Bruno Peres. Trattenuta del brasiliano ai danni di Kurtic, Piccinini gli mostra il cartellino giallo. L’esterno era diffidato, non ci sarà con il Napoli.

23′ – Ammonito Osorio. Il centrale del Parma marca con troppa veemenza Dzeko e commette fallo, con Pellegrini che estrae anche il cartellino

3′ – Spinazzola mette al centro il pallone per Pellegrini, che viene contrastato al momento della conclusione dal tackle di Hernani. Per Piccinini non ci sono gli estremi per il calcio di rigore