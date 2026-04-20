L'attuale momento della Roma lascia spazio a tanti rimpianti. Dalle polemiche di questi giorni fino alla cessione di alcuni calciatori che avrebbero potuto ancora aiutare la squadra in questo finale di stagione. Uno su tutti Leandro Paredes, ieri protagonista assoluto del Superclásico tra Boca Juniors e River Plate. Il centrocampista argentino ha deciso la partita trasformando un calcio di rigore negli ultimi minuti del primo tempo, riaccendendo così i rimpianti di una parte della tifoseria giallorossa. Sui social non sono infatti mancati i commenti nostalgici e polemici: "Qui la gente dice che è meglio Cristante. Leo mi mancherai per sempre", scrive un tifoso seguito da molti altri: "Bocciato da Gasperini, meglio Cristante", oppure "Paredes vale dieci Cristante". C’è anche chi punta il dito direttamente contro l’allenatore, accusato di non averlo trattenuto la scorsa estate: "Come lo giudicate un allenatore che preferisce Cristante a Paredes?". Non tutti, però, condividono questo sentimento. Alcuni tifosi provano infatti a ridimensionare i rimpianti: "Paredes con Gasp sarebbe stato peggio di Cristante", scrive un utente su X. Un altro invece, ricorda come: "Cristante era titolare anche quando c’era Paredes".

qua la gente dice che cristante è meglio, Leo mi mancherai per sempre https://t.co/h77vPbrC9S — IlDivinRenschino (@marcoasr01) April 20, 2026

bocciato da Gasperini, meglio cristante https://t.co/kbNsd9paJA — William Substitute (@onaimaD__) April 20, 2026