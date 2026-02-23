Papa Leone XIV e il siparietto con un bambino: “Tifi Roma? Si certo, gioca oggi eh”

Forzaroma.info
Il pontefice, in chiusura, ha aggiunto sorridendo: "lo tifo tutte le squadre"
Avere un Papa romanista non è cosa di tutti i giorni, ma Leone XIV sembra avere chiara la sua fede calcistica, più volte oggetto d'indagine durante le sue visite e uscite. Ieri, durante la visita pastorale alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, un bambino ha chiesto incuriosito: "Tifi Roma?". Pronta la risposta del Papa: "Ah sì, certo... gioca oggi, eh?". Il pontefice avrà seguito con piacere il netto successo della Roma sulla Cremonese, anche se in chiusura ha aggiunto sorridendo: "lo tifo tutte le squadre". Uno scambio di battute divertente, pubblicato dalla pagina Instagram dall'ONG EWTN Italia, che mostra l'interesse del Papa americano al calcio e alla Roma.

