La replica del Comune ai comitati No Stadio: “Previsto incremento aree verdi”

Il Comune di Roma, attraverso una nota ufficiale, ha risposto al comunicato diffuso dai Comitati No Stadio, riguardante la tutela dell'area boschiva di Pietralata. La nota, congiunta con gli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente di Roma Capitale, ha sottolineato che il progetto prevede la compensazione delle aree verdi.

Il progetto di compensazione, che sarà presentato a breve, riguarda complessivamente circa 6 ettari all’interno del Parco centrale dello Stadio, comportando quindi un incremento sia quantitativo che qualitativo del verde disponibile, con ricadute positive sia dal punto di vista ecologico che della sicurezza e fruibilità pubblica di un’area oggi incolta e soggetta ad abbandono incontrollato di rifiuti".