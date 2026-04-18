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Gasperini, l’accoglienza dei tifosi nel tunnel dell’Olimpico: “Siamo tutti con te”

Gasperini, l’accoglienza dei tifosi nel tunnel dell’Olimpico: “Siamo tutti con te” - immagine 1
Il tecnico giallorosso ha risposto con un sorriso alle parole di un fan
Redazione

Un siparietto che racconta molto del momento che sta vivendo la Roma. Da giorni di parla solamente dello scontro tra Ranieri e Gasperini e soprattutto ieri, dopo le lacrime in conferenza stampa, molti tifosi giallorossi si sono "schierati" dalla parte del tecnico. Anche stasera, a pochi minuti dall'inizio della partita, mentre passava nel tunnel che dal pullman porta agli spogliatoi, un fan gli ha urlato: "Daje mister! Siamo tutti con lei...", inevitabile il sorriso di Gasperini in risposta catturato dai microfoni e le telecamere di DAZN. Un'indicazione piuttosto chiara delle sensazioni dei tifosi che oggi si aspettano comunque una grande prestazione contro l'Atalanta in un match decisivo.

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