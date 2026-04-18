Gasperini, l’accoglienza dei tifosi nel tunnel dell’Olimpico: “Siamo tutti con te”

Un siparietto che racconta molto del momento che sta vivendo la Roma. Da giorni di parla solamente dello scontro tra Ranieri e Gasperini e soprattutto ieri, dopo le lacrime in conferenza stampa, molti tifosi giallorossi si sono "schierati" dalla parte del tecnico. Anche stasera, a pochi minuti dall'inizio della partita, mentre passava nel tunnel che dal pullman porta agli spogliatoi, un fan gli ha urlato: "Daje mister! Siamo tutti con lei...", inevitabile il sorriso di Gasperini in risposta catturato dai microfoni e le telecamere di DAZN. Un'indicazione piuttosto chiara delle sensazioni dei tifosi che oggi si aspettano comunque una grande prestazione contro l'Atalanta in un match decisivo.