El Shaarawy: “Partita fondamentale per la classifica ma soprattutto per la testa”

Le sue parole: "Possiamo agganciare momentaneamente la Juventus e superare il Como. Il gol che manca? Pesa... sono un attaccante, quest'anno il minutaggio è stato inferiore rispetto agli altri anni, ho fatto anche il quinto e ha influito"

Redazione 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:33)

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Come arriva questa squadra alla partita? "Ci arriva preparata e motivata, vedendo anche i risultati di ieri. Abbiamo possibilità di superare il Como e agganciare la Juve. Partita fondamentale in chiave classifica ma anche e soprattutto per la testa e la fiducia".

Fai un gran lavoro per la squadra ma il gol ti manca da gennaio 2025. Ti pesa? "Pesa... sono un attaccante, quest'anno il minutaggio è stato inferiore rispetto agli altri anni, ho fatto anche il quinto e ha influito. È una cosa che mi manca e negli anni sono comunque andato in gol. Oggi serve comunque la vittoria e bisogna dare il massimo".

EL SHAARAWY A SKYSPORT

Faticate tanto con le squadre di medio-alta classifica: come si inverte questa tendenza? "Sono sicuramente partite decisive, bisogna tenere alta la tensione e la qualità. Sappiamo che l'Atalanta è molto forte nelle ripartenze e nell'aggressività, c'è da stare molto attenti in fase difensiva e lucidi e bravi quando recuperiamo palla. E' una partita molto importante in ottica classifica, abbiamo la possibilità di superare il Como e agganciare la Juve in attesa di quello che farà domani sera. E' una partita molto molto importante".

Siete riusciti a tenere alta la concentrazione in questa settimana? "Assolutamente sì, abbiamo preparato molto bene la partita. Siamo molto motivati, è un obiettivo che vogliamo raggiungere perché sono tanti anni che non andiamo in Champions League. Abbiamo il dovere di crederci perché abbiamo le possibilità di arrivarci ancora. Sappiamo che in queste partite che mancano può succedere di tutto, dobbiamo farci trovare pronti cercando di sfruttare ogni partita e ogni passo falso delle altre per arrivare dove vogliamo".