Onorato: “Il derby si dovrebbe giocare lunedì sera. Non dobbiamo avere paura”

Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, a margine dell'evento ippico Piazza di Siena ha parlato del derby tra Roma e Lazio e in particolare della data e dell'orario in cui si dovrebbe giocare: "Roma ha dimostrato di saper gestire in simultanea qualunque evento, non ci spaventano per la finale degli Internazionali d’Italia e il derby. La finale degli Internazionali si sapeva da anni, è giunta l’ora che i calendari vengano fatti incastrando sport che ormai non sono più secondari". Queste le prime parole di Onorato che poi prosegue entrando nel merito del derby: "Logica vorrebbe che un giorno si faccia la finale e quello dopo si giochi il derby. Se si dovesse spostare a lunedì il derby, che si faccia alle 21.00 per dare la possibilità a tutti coloro che lavorano di poter tornare a casa o di andare allo stadio. A Roma non dobbiamo aver paura di fare un derby di sera a causa di possibili incidenti, è ora che chi pensa di andare allo stadio per fare degli scontri sia assicurato alla giustizia. Ci aspettiamo da parte del Governo parole molto nette su questo".