‘Premio Giovanni Galeone’, il 28 maggio a Pescara riconoscimenti a Gasperini e Allegri

Non potevano che essere Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini gli ospiti d'eccezione della prima edizione del 'Premio Giovanni Galeone', intitolato appunto all'indimenticato ex allenatore di Pescara, Napoli, Udinese e Perugia tra le altre, scompaso lo scorso 2 novembre. L’evento è stato organizzato dal Sindacato Giornalisti Abruzzesi e dall’Ussi Abruzzo, e si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Pescara giovedì 28 maggio alle 16.30. Gasperini ha un legame molto forte con Galeone, suo mentore proprio ai tempi del Pescara, e accanto a lui ci sarà anche il presidente dimissionario della Figc Gravina, il vicepresidente della Federcalcio Daniele Ortolano e il presidente della Lnd Abruzzo, Ezio Memmo. Interverranno anche i giornalisti Francesco Repice (Rai Sport), Riccardo Cucchi e Paolo Condó.