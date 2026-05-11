“Non supererà il record di Balotelli”: Malen smentisce anche il ‘Profeta’ Hernanes

Donyell Malen è stato il protagonista della vittoria contro il Parma. Tanto per cambiare l'olandese ha segnato una doppietta, stavolta pareggiando e poi superando il record di Mario Balotelli (l'acquisto invernale più prolifico nella storia della Serie A) con il 13esimo gol arrivato in pieno recupero dal dischetto. Un impatto che ha superato le più rosee aspettative e che ha smentito anche il 'Profeta' Hernanes, l'ex centrocampista della Lazio che il 25 aprile in diretta su DAZN aveva parlato così: “Il record di 12 gol di Balotelli? Mancano quattro partite, per me Malen non lo batterà ma un altro lo segna”.