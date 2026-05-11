La Roma si prepara al derby. Scarico, riposo e ripresa mercoledì: la gestione di Gasp

La Roma, dopo la vittoria ottenuta in extremis contro il Parma, ha già messo nel mirino il derby contro la Lazio che si giocherà domenica alle 12:30. Questa mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria, dove ha svolto esclusivamente lavoro di scarico. L’importanza della partita è evidente, sia dal punto di vista emotivo sia per le possibili ripercussioni sull’immediato futuro della stagione. Gasperini lo sa bene e non vuole caricare il gruppo di ulteriore tensione. Anche per questo il tecnico ha scelto di concedere alla squadra un giorno di riposo, domani, fissando la ripresa degli allenamenti a mercoledì mattina. Una scelta importante in vista di una delle partite più decisive degli ultimi anni. In caso di vittoria infatti, la Roma potrebbe continuare a coltivare concretamente il sogno Champions, con un pareggio o una sconfitta invece, direbbe probabilmente addio a ogni ambizione di qualificazione.