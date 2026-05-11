Malen e Rensch agli Internazionali per Sinner. E spunta la foto con il padre di Cobolli

Donyell Malen e Devyne Rensch sono stati tra i grandi protagonisti della vittoria in rimonta conquistata ieri dalla Roma contro il Parma. Dopo l’exploit del Tardini e l’allenamento di scarico svolto questa mattina, i due olandesi si sono concessi un pomeriggio di relax al Foro Italico per assistere agli Internazionali BNL d’Italia. La coppia giallorossa era presente sul Centrale per seguire la sfida tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, andata in scena intorno alle 15. Il numero uno azzurro si è imposto senza difficoltà in due set, con il punteggio di 6-2 6-0, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Malen e Rensch sono stati riconosciuti da diversi tifosi presenti sugli spalti e si sono resi disponibili per foto e autografi. Tra gli scatti pubblicati sui social c’è anche quello con Stefano Cobolli, padre di Flavio, che ha voluto dedicare un messaggio di apprezzamento all’attaccante giallorosso: "Dopo tanto un attaccante vero. Il 21 altra storia, ma per me non è una punta". Un commento che esalta Malen, senza dimenticare però Paulo Dybala. Sugli spalti presenti anche Gollini, Pisilli e Venturino.