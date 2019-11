Non solo Friedkin: sulla Roma altri 20 potenziali investitori

Friedkin è quello che si è mosso con più convinzione di tutti, tanto da passare già alcuni giorni a Roma, incontrare il management giallorosso, visitare gli uffici dell’Eur e anche il centro sportivo di Trigoria. Ma a Goldman Sachs, che ha prodotto la brochure pubblicata martedì in tarda serata, come riporta “La Gazzetta dello Sport” sono arrivate un’altra ventina di manifestazioni di interesse. Tra gli altri ci sarebbero la Mayhoola for Investments (Qatar), la Qatar Sport Investments, la Mubadala Development Company e la Adia, entrambe di Abu Dhabi. Finora però nessuna di queste ha tentato l’affondo, come invece ha fatto Friedkin.