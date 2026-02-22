Nicola: “Noi organizzati per 60 minuti. Poi la Roma l’ha sbloccata con i piazzati”

Le sue parole: "Venire qui e fare punti non è mai facile, ma credo che la Cremonese abbia dimostrato di poterci credere"

Redazione 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 23:22)

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

Arriva una sconfitta pesante: questa serata porta frustrazione o ancora più voglia di riscatto? "Quando perdi le domande sono sempre quelle, si pensa che non si sia preparati a questo. A nessuno fa piacere perdere, ma quando vieni a Roma... La Roma l'ha sbloccata su palla inattiva, ha grande fisicità e qualità che ha fatto sì che sulle palle inattive ci mettessero in difficoltà. Per 60' ho visto una squadra organizzata, con lo spirito giusto. Dobbiamo essere meno statici su calcio piazzato, dobbiamo imparare a riaprire la partita e colpire noi quando serve per spostare le dinamiche psicologiche. Venire qui e fare punti non è mai facile, ma credo che la Cremonese abbia dimostrato di poterci credere".

La squadra ha faticato a essere pungente, pericolosa? "C'è sempre da migliorare, è la verità ed è quello che cerchiamo di fare sempre. Dal punto di vista della pericolosità nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo, ma questo è valso anche per la Roma. Abbiamo avuto una situazione con Zerbin che forse avremmo potuto sfruttare meglio. Nel secondo tempo le 2-3 situazioni da gol le abbiamo create, chiaramente a Roma contro la Roma non possiamo crearne 10 senza concedere nulla. Prendo in considerazione le analisi, ma bisogna riconoscere che c'è un divario tra noi e loro".

Cosa è mancato sui corner? Vuole aggiornarci su Baschirotto e sugli infortunati? "Baschirotto ne avrà per un po', ma Folino ha dimostrato di avere qualità e si è ben comportato. Vedremo per Bianchetti e Ceccherini, ma i tre dietro oggi hanno fatto la loro partita. Contro certi giocatori non puoi sbagliare nulla. Cristante lo conosciamo, sapevamo che sarebbe potuto essere pericoloso ma oggi forse lì abbiamo difettato un po' in staticità. A me piace sempre non rimarcare troppo l'errore, lo analizzo ma oggi lì loro ci hanno messo in difficoltà e va accettato".