Cristante Airlines: 15 gol di testa e primato tra i centrocampisti di Serie A

Tutto l'Olimpico aspettava Malen, ma a dare il via al tris giallorosso ai danni della Cremonese è stato Bryan Cristante. Un colpo di testa perfetto sul corner di Pellegrini che non ha lasciato scampo ad Audero e che ha messo la gara della Roma in discesa. Quello del colpo di testa è un fondamentale che il 4 giallorosso padroneggia con maestria, tanto da essere in cima ad una speciale classifica. La prima rete di testa in Serie A risale al 12 febbraio del 2017 in un Palermo-Atalanta. Come riporta Opta, da lì in poi Cristante è il centrocampista che ha realizzato più gol in questo modo, toccando oggi quota 15 e superando Milinkovic-Savic, fermo a 14. Un'arma in più per Gasperini che sa di poter contare su una vera e propria specialità della casa per Bryan.