Nainggolan, altra perla nella Serie B belga. I tifosi: “Sei senza tempo” – VIDEO

Radja Nainggolan continua a divertirsi ma soprattutto a emozionare sul rettangolo verde. L'altro ieri con il suo Patro Eisden, squadra di Serie B belga, il Ninja ha impreziosito il suo momento di forma con un calcio di punizione semplicemente spettacolare. Il suo destro da calcio da fermo flirta con il palo e gonfia la rete, con il portiere del Lommel SK costretto a guardare la palla entrare senza poter fare nulla. Un gol importantissimo per il Patro Eisden, che ha pareggiato 1-1 restando agganciato proprio al Lommel con 39 punti. La settimana scorsa, invece, Nainggolan si era reso protagonista di una prodezza balistica al volo, infilando la palla sotto l’incrocio. E i tifosi in Belgio sono pazzi di lui: "Sei senza tempo", il commento più gettonato.