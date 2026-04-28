Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Mourinho tre anni fa sugli arbitri “graditi”: “Certe squadre hanno questo potere”

news as roma

Mourinho tre anni fa sugli arbitri “graditi”: “Certe squadre hanno questo potere”

Mourinho tre anni fa sugli arbitri “graditi”: “Certe squadre hanno questo potere” - immagine 1
Lo Special One anticipò che alcune squadre avevano la forza di chiedere a Rocchi un arbitro piuttosto che un altro
Redazione

“Noi non abbiamo la forza per dire ‘questo arbitro non lo vogliamo’. Ci sono squadre che lo fanno, lo sappiamo tutti”. Così José Mourinho, tre anni fa, accendeva i riflettori su un tema che oggi torna prepotentemente d’attualità. Sono giorni di grande confusione attorno al sistema arbitrale italiano dopo le accuse mosse al designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi, per concorso in frode sportiva. Tra i motivi che hanno guidato le indagini della procura federale c'è anche quello relativo alla scelta di arbitri graditi all'Inter. I capi di imputazione riguarderebbero nello specifico le designazioni di Bologna-Inter e Inter e Milan di Coppa Italia, sempre dello scorso anno. Accuse che, se confermate, metterebbero in discussione l'intera regolarità del sistema calcio italiano. E proprio in questo contesto assumono oggi un significato diverso le parole dello Special One, all’epoca liquidate da molti come semplici polemiche: “Loro dicono ‘per favore signor Rocchi questo sì, l’altro no’”. Dichiarazioni che, alla luce degli sviluppi attuali, suonano inevitabilmente come un campanello d’allarme anticipato.

Leggi anche
Giudice Sportivo, confermata la squalifica di El Aynaoui: salta la Fiorentina
Roma da record sugli spalti: è terza in Serie A per media spettatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA