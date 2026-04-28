Giudice Sportivo, confermata la squalifica di El Aynaoui: salta la Fiorentina

La 34ª giornata di Serie A si è chiusa con il pareggio pirotecnico tra Lazio e Udinese. In vista del prossimo turno, il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche. Tra i giocatori costretti allo stop c’è anche El Aynaoui: il centrocampista marocchino, già diffidato, è stato ammonito contro il Bologna e salterà la sfida contro la Fiorentina. Uno stop che arriva proprio nel suo miglior momento stagionale, impreziosito anche dal primo gol in campionato contro i rossoblù. Per sostituirlo, Gasperini valuta le alternative: al fianco di Cristante potrebbe esserci Koné, pronto al rientro dopo l’infortunio.