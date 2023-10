Mourinho, l’Arabia lo chiama ancora. Verso Roma-Monza: Smalling vede il rientro

Domani la ripresa degli allenamenti senza 15 nazionali. Dalla sfida col Monza parte un nuovo tour de force

Redazione

Smalling vede il Monza. Dopo tanto penare finalmente il difensore è pronto a rientrare in campo dopo un mese e mezzo. Chris dal termine della scorsa stagione è alle prese con un problema tendineo all'intersizione tra quadricipite femorale e piatto tibiale. Domattina a Trigoria la Roma riprende degli allenamenti, ma José Mourinho avrà a disposizione una manciata di calciatori per via degli impegni in nazionale. Dal Monza alla Lazio, 6 partite in 21 giorni. Quattro di campionato, 2 di Europa League. Sta per partire l'ennesimo "tour de force" stagionale. Intanto l'Arabia continua a chiamare José. Queste le parole del CEO della Saudi Pro League: "Cerchiamo un altro effetto Ronaldo ovviamente, ma lui è insostituibile. Spero che Mourinho potrà avere un impatto altrettanto grande, ma poi anche chi verrà dopo lui e dopo di lui ancora".

Campionato che fa gola anche a Romelu Lukaku. Gli arabi sono pronti a fare follie per lui. La risposta di Big Rom, per ora, è una porta socchiusa: "Onorato dell’interesse dell’Al Hilal, ma non sono stato completamente convinto. Sono il più grande club del Medio Oriente e il campionato saudita diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa". Romelu Lukaku non è solo garanzia di gol, ma riesce a far rendere anche chi gli è vicino. È il caso degli esterni che nella Roma negli ultimi anni raramente hanno brillato. Giocatori come Celik e Kristensen vedono in Romelu l'uomo della svolta.

