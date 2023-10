Lukaku superstar: ha rialzato la Roma ma l’addio è possibile

Torna la tentazione di sterline e petrodollari. Romelu: "I sauditi avranno un torneo top"

Redazione

Se vi piacciono i baci alla maglia e i saluti alla curva, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, allora il calcio del Terzo Millennio è quello che fa per voi.

Plastificato e spettacolare; pazienza se a volte possa risultare anche finto. Nessuna sorpresa, perciò, che gli eroi delle nostre settimane decidano di vivere con la valigia in mano, alla ricerca del paradiso successivo. In questo senso, la vicenda estiva rappresentata da Romelo Lukaku è stata una sorta di cartina di tornasole di come l’amore per un club si trasformi spesso in un calesse.

Così, alla luce della stagione straordinaria che Lukaku sta compiendo, difficile sorprendersi che l’interesse intorno al cannoniere stia tornando a lievitare. La Roma dei Friedkin che – tra ingaggio, commissioni e prestito oneroso – ha speso circa venti milioni per averlo una sola stagione. Il motivo è chiaro: andare in Champions. E se accadrà, sarà proprio grazie a Big Rom, i cui numeri potete vedere accanto, senza contare le reti segnate con la sua nazionale in questo spicchio di stagione: tre in tre partite. Perciò i suoi manager si stanno già fregando le mani, visto che in estate – quando scadrà il prestito – si riaprirà per lui sia il ricco mercato della Premier, sia quello ancora più ricco dell’Arabia Saudita. Una sfida che, compiuti i 31 anni, potrebbe anche accettare.

Una cosa però è certa: a Roma si sta trovando molto bene, anche se sa come la clausola di rescissione da circa 40 milioni che il Chelsea (proprietario del suo cartellino) ha posto, è impegnativa. Soprattutto se non arrivasse la qualificazione in Champions. Come sorprendersi per il fatto che gli arabi sono pronti a fare follie per lui? La risposta, per ora, è una porta socchiusa: "Onorato dell’interesse dell’Al Hilal, ma non sono stato completamente convinto. Sono il più grande club del Medio Oriente e il campionato saudita diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa". Occhio alla parola "ancora". Presto potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

