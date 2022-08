Mourinho: “Domani non sarà una sfida semplice”. Per Belotti si aspetta Felix

I convocati di Alvini: Escalante out domani all'Olimpico per squalifica. Dopo la partita incontro tra i due club per parlare della cessione di Afena-Gyan

Redazione

La Roma è pronta a fare il suo esordio casalingo in Serie A. Davanti ad un Olimpico gremito, la formazione di José Mourinho proverà a battere la Cremonese, nella partita in programma per domani alle 18:30. Oggi lo Special One ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampaprepartita: "Lo stadio pieno è un vantaggio anche per loro. Domani non sarà semplice, la Cremonese ha una grande organizzazione". Questa mattina anche Massimiliano Alvini, tecnico dei grigiorossi ha detto la sua in vista del match all'Olimpico: "Un piacere giocare contro la Roma. Quello che è ancora più bello è ciò che vogliamo fare è essere all'altezza di quella tradizione e di quel campo".

Roma-Cremonese: tutto pronto per il ritorno all'Olimpico

È tornata a essere la casa più bella d’Italia. Ora bisogna godersela meglio. Tutto pronto per l'esordio all'Olimpico della nuova Roma di Josè Mourinho. Domani la Roma farà il debutto casalingo in campionato contro la Cremonese e ritroverà lo stadio come lo aveva lasciato nella splendida serata della presentazione contro lo Shakhtar e nelle ultime sei gara della scorsa stagione: tutto pieno. Lo stesso accadrà martedì 30, quando arriverà il Monza. La spinta impressionante e ininterrotta del popolo romanista va sfruttata per vincere più partite rispetto allo scorso anno, quando la squadra di Mourinho ha lasciato qualche punto di troppo ai rivali passati per l’Olimpico.Tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, anche Marash Kumbulla ha voluto caricare tutto l'ambiente romanista: "Nessun posto come casa. Roma, sei pronta?", questo il messaggio mandato dal centrale classe 2000 alla vigilia del match contro la Cremonese. Dal canto suo anche la squadra di Alvini è pronta a dar battaglia. Il club grigiorosso ha diramato la lista dei convocati per la seconda giornata di Serie A. Unico assente Gonzalo Escalante: l'ex Lazio salterà la sfida contro i giallorossi a causa della squalifica rimediata contro la Fiorentina. Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese sarà presente a Roma domani, e questo pomeriggio ha rilasciato un'intervista in chiave calciomercato. Il tema è stato principalmente quello legato a Felix Afena-Gyan, attaccante accostato nelle ultime settimane al club grigiorosso: "Leggo tanti rumors sui giornali. Del giocatore ne parleremo domani con la Roma dopo la partita". L'addio del classe 2003 farebbe scattare l'effetto domino per l'arrivo di Belotti nella Capitale. Il "Gallo" ha da diverse settimane l'accordo con il club giallorosso e ha rifiutato tutte le altre offerte arrivate sul suo tavolo.

Martina Stella