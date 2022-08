Belotti aspetta Felix

Dipendesse dal calciatore, si sarebbe aggregato al gruppo giallorosso già per la trasferta di Salerno, ma gli incastri di mercato non lo hanno permesso

La speranza, si sa, è l’ultima a morire, ma la possibilità che Belotti diventi un calciatore giallorosso in tempo per il match dell’Olimpico con la Cremonese è davvero remota, come riporta Andrea Di Carlo su La Repubblica.