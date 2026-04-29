Che Unai Emery abbia a cuore Donyell Malen, nonostante abbia dato l'assenso per la cessione dell'attaccante olandese alla Roma nel corso della sessione invernale di calciomercato, è cosa ben nota. Il tecnico dell'Aston Villa, impegnato domani sul campo del Nottingham Forest nell'andata delle semifinali di Europa League, ha parlato così di Malen e della sua esperienza alla Roma ai microfoni di Sky Sport: "Malen è un ottimo giocatore. Qui aveva la concorrenza di Watkins, quindi giocava meno per questo motivo e io pensavo che dovesse giocare di più come attaccante", ha chiarito in merito alla concorrenza per l'olandese in maglia Villans. "A volte ha giocato insieme a Watkins, quindi credo che alla Roma stia trovando il posto perfetto e abbia giocato tutte le partite per sfruttare le sue qualità e segnare gol. Sono molto contento per lui perché è anche un bravo ragazzo. E spero che continui a segnare gol", ha proseguito Emery. Il tecnico spagnolo ha poi chiarito la formula del trasferimento di Malen nella Capitale: "Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che la Roma, visti i risultati, eserciterà. E per questo torno a dire che sono molto contento per lui, perché è un bravo ragazzo ed è un buon calciatore".