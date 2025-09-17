Mondiali Atletica 2025, Furlani nella leggenda: oro a Tokyo nel salto in lungo

Mattia Furlani, romano e grande tifoso della Roma, ha appena scritto una pagina indelebile nella storia dell’atletica italiana. Il giovane talento azzurro, appena ventenne, ha compiuto una vera e propria impresa leggendaria ai Mondiali di atletica di Tokyo, conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo con un balzo straordinario da 8.39 metri, che rappresenta anche il suo nuovo primato personale. Un salto da campione, arrivato in una finale tiratissima, che consacra Furlani tra i grandi nomi dell’atletica mondiale e lo proietta nel firmamento dello sport azzurro. Con questo risultato, il lunghista romano entra di diritto nel novero dei fuoriclasse, riportando l’Italia sul tetto del mondo in una specialità iconica. A soli 20 anni, Furlani ha già mostrato di avere non solo talento, ma anche nervi d’acciaio. Il suo oro è il frutto di anni di lavoro, determinazione e passione. E ora, il suo nome è nella storia. Naturalmente, con un'impresa del genere, non potevano mancare le congratulazioni della sua squadra del cuore: la Roma. Il club giallorosso si è unito ai migliaia di messaggi di gioia nei confronti di Mattia con queste semplici, ma eloquenti parole: "Congratulazioni a Mattia Furlani, campione del mondo nel salto in lungo con un nuovo primato di 8.39 metri!"