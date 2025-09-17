Dybala, paura in famiglia: la suocera Catherine Fulop cade dal palco – VIDEO

Spavento per Paulo Dybala: la suocera Catherine Fulop, nota attrice venezuelana e madre di Oriana Sabatini, è caduta dal palco durante un evento musicale in Argentina. È successo durante la reunion degli Erreway, la storica band nata dalla serie “Rebelde Way”, in cui Fulop aveva recitato nei primi anni Duemila. Salendo sul palco tra gli applausi del pubblico, la 60enne ha perso l’equilibrio scendendo i gradini con i tacchi a spillo, trascinando con sé alcuni monitor laterali. Attimi di paura ma, per fortuna, nulla di grave: “Per fortuna sono viva”, ha dichiarato Fulop, rassicurando poi tutti sui social con un messaggio ironico e sollevato: “Sto bene, sono integra”. Un piccolo incidente che ha fatto il giro dei media argentini, coinvolgendo anche indirettamente la famiglia Dybala, molto seguita nel Paese sudamericano.