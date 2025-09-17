Diego Simeone: “Il gol di Giovanni contro la Roma è stato straordinario”

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, questa sera sarà di scena ad Anfield contro il Liverpool. Intervistato da Sky Sport, ha avuto modo anche di commentare il gol decisivo di Giovanni Simeone contro la Roma, rete che ha regalato la vittoria al Torino. Il tecnico argentino, ha parlato così del figlio: “Il Torino contro la Roma ha fatto una partita molto intelligente. Giovanni ha fatto un gol straordinario e sono contento per lui. Ha fatto un cambio nella vita, è un ragazzo che dà tutto e sono contento, al di là che sono il papà.”