Dybala, deja-vu: sbaglia il rigore e si infortuna come contro il Lecce

Una partita stregata quella che la Roma sta giocando questa sera contro il Milan. Dopo un ottimo avvio dei giallorossi, i rossoneri sono passati in vantaggio alla prima vera occasione con il gol di Pavlovic. Nella ripresa, dopo un avvio complicato, la squadra di Gasp ha rialzato il ritmo e all’80’ ha ottenuto un rigore che poteva riaprire il match. Dal dischetto si è presentato Dybala, ma l’argentino ha sbagliato il tiro, sprecando l’occasione del pareggio. Subito dopo la conclusione, però, la Joya ha avvertito un fastidio muscolare e ha chiesto immediatamente il cambio. Una scena che sa di déjà-vu: una situazione simile si era già verificata contro il Lecce, quando però il numero 21 giallorosso riuscì a trasformare il rigore prima di fermarsi per infortunio. Gasperini, nel postpartita, ha parlato delle sue condizioni, affermando che con molta probabilità, tornerà dopo la sosta.