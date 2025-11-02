La Roma è pronta a chiudere la domenica di Serie A con il big match di San Siro contro il Milan di Allegri. Una sfida che potrà dire molto sulle reali ambizioni della squadra di Gasperini, protagonista fin qui di un inizio di stagione straordinario. Dopo il mezzo passo falso del Napoli, i giallorossi hanno l’occasione di andare in vetta in solitaria: una vittoria significherebbe primo posto e un ulteriore segnale al campionato. Gasperini dovrebbe confermare l’ossatura vista nelle ultime giornate, mentre il Milan punta sulla coppia Leao-Nkunku per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia romanista. La direzione di gara sarà affidata a Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e C. Rossi. Il quarto uomo sarà Marchetti, mentre al VAR ci sarà Di Paolo, assistito da Di Bello.
Milan-Roma, la moviola: ammoniti Mancini, Hermoso, Celik, El Aynaoui e Wesley
Milan-Roma, la moviola—
95' - Ammonito anche Mancini. Il difensore giallorosso viene sanzionato dopo aver protestato platealmente in direzione dell'arbitro per un fallo fischiato in favore dei rossoneri.
83' - Ammonito Hermoso per fallo su Pavlovic.
80' - Calcio di rigore per la Roma. Sugli sviluppi della punizione, Fofana allarga il braccio e colpisce il pallone. Nessun dubbio
78' - Primo giallo per il Milan. Fofana viene ammonito per un duro fallo su Pellegrini al limite dell'area. Marelli, all'inizio, aveva ritenuto eccessivo il fallo, salvo poi ritrattare qualche minuto dopo aver visto il replay.
75' - Partita che si è definitivamente accesa, ma i gialli vanno solo sulla sponda giallorossa. Ammonito Celik per fallo su Leao
74' - Wesley viene ammonito dall'arbitro per un fallo sul belga. Animi accesi tra i due
72' - Scintille tra Saelemaekers e Wesley, ma l'arbitro decide di non ammonire nessuno dei due giocatori.
34' - Partita fin qui corretta. Pochi falli e tanta intensità. Ma, al 34esimo, è arrivato il primo cartellino del match. Guida ammonisce El Aynaoui per un fallo su Saelemaekers.
