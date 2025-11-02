Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante dietro Soulé-Dybala

In mediana sarà El Aynaoui a far coppia con Koné. Confermati Celik e Wesley sugli esterni, così come tutto il reparto difensivo

La Roma torna in campo esterno dopo il ritrovato successo all'Olimpico contro il Parma nel turno infrasettimanale. Gasperini vuole affrontare al meglio il secondo esame di maturità del proprio campionato a San Siro contro il Milan, considerando che in caso di successo i giallorossi volerebbero in solitaria in vetta alla classifica dieci anni dopo l'ultima volta. Il tecnico dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2: davanti a Svilar il terzetto Hermoso-Mancini-Ndicka, con Celik e Wesley sulle fasce. In mediana sarà El Aynaoui a far coppia con Koné. Avanzato di qualche metro, invece, Cristante, schierato trequartista alle spalle della coppia leggera Soulé-Dybala. Nessun ballottaggio particolare, anche se Rensch e Dovbyk restano in lizza per una possibile maglia da titolare.