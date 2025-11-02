Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante dietro Soulé-Dybala

news as roma

Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante dietro Soulé-Dybala

Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante dietro Soulé-Dybala - immagine 1
In mediana sarà El Aynaoui a far coppia con Koné. Confermati Celik e Wesley sugli esterni, così come tutto il reparto difensivo
Redazione

La Roma torna in campo esterno dopo il ritrovato successo all'Olimpico contro il Parma nel turno infrasettimanale. Gasperini vuole affrontare al meglio il secondo esame di maturità del proprio campionato a San Siro contro il Milan, considerando che in caso di successo i giallorossi volerebbero in solitaria in vetta alla classifica dieci anni dopo l'ultima volta. Il tecnico dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2: davanti a Svilar il terzetto Hermoso-Mancini-Ndicka, con Celik e Wesley sulle fasce. In mediana sarà El Aynaoui a far coppia con Koné. Avanzato di qualche metro, invece, Cristante, schierato trequartista alle spalle della coppia leggera Soulé-Dybala. Nessun ballottaggio particolare, anche se Rensch e Dovbyk restano in lizza per una possibile maglia da titolare.

Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani:

—  

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.

IL MESSAGGERO

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.

TUTTOSPORT

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Soulè, Cristante; Dybala.

IL TEMPO

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Konè, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Cristante; Dybala.

Leggi anche
Galli: “Milan un po’ scarico, la Roma sta crescendo anche come proposta di gioco”
Benfica, brilla l’ex Roma Dahl: che gol contro il Vitória Guimarães – VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA