La Roma torna in campo esterno dopo il ritrovato successo all'Olimpico contro il Parma nel turno infrasettimanale. Gasperini vuole affrontare al meglio il secondo esame di maturità del proprio campionato a San Siro contro il Milan, considerando che in caso di successo i giallorossi volerebbero in solitaria in vetta alla classifica dieci anni dopo l'ultima volta. Il tecnico dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2: davanti a Svilar il terzetto Hermoso-Mancini-Ndicka, con Celik e Wesley sulle fasce. In mediana sarà El Aynaoui a far coppia con Koné. Avanzato di qualche metro, invece, Cristante, schierato trequartista alle spalle della coppia leggera Soulé-Dybala. Nessun ballottaggio particolare, anche se Rensch e Dovbyk restano in lizza per una possibile maglia da titolare.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante dietro Soulé-Dybala
news as roma
Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante dietro Soulé-Dybala
In mediana sarà El Aynaoui a far coppia con Koné. Confermati Celik e Wesley sugli esterni, così come tutto il reparto difensivo
Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani:—
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.
IL MESSAGGERO
Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.
TUTTOSPORT
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Soulè, Cristante; Dybala.
IL TEMPO
Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Konè, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Cristante; Dybala.
© RIPRODUZIONE RISERVATA