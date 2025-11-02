Galli: “Milan un po’ scarico, la Roma sta crescendo anche come proposta di gioco”

Le parole dell'ex rossonero: "Gasperini ha un’idea di gioco ben precisa, con uno stile di gioco che l’accompagna. Sa come ottenere le cose dai suoi giocatori, conosce la strada"

Redazione 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 09:51)

Filippo Galli, ex difensore che ha vinto tutto con la maglia del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tele Radio Stereo 92.7 a poche ore dalla super-sfida di San Siro contro la Roma. Queste le dichiarazioni dell'allenatore e dirigente, ex perno rossonero:

Che Milan troverà la Roma a San Siro? “Quello dell’altra sera, contro l’Atalanta, mi è sembrato un Milan un po’ scarico rispetto alle ultime domeniche. La mancanza di Rabiot e Pulisic non hanno permesso di fare un certo turnover, quindi vedo un Milan un po’ affaticato. Leao è sempre un po’ incostante, Gimenez invece è il peggior avversario di sé stesso: non riesce ad andare in gol e ha problemi emotivi, psicologici, che non gli permettono di stare sereno e fare ciò che potrebbe fare. Il Milan non gode dei favori del pronostico, considerando anche che la Roma è prima in classifica. La Roma è forte, sta crescendo tanto sotto il profilo della proposta del gioco. Anche loro però hanno un problema del gol, nonostante Dovbyk abbia segnato nell’ultima partita“.

Che cosa ha portato Allegri in rossonero? “La solidità difensiva, sicuramente. Il Milan ha un baricentro piuttosto basso che aiuta a consolidare l’aspetto difensivo, ma la squadra poi è aggressiva in avanti. La difesa della Roma è la migliore, ma anche il Milan è lì vicino. L’anno scorso sembrava potessi perdere con tutti, quest’anno invece sembra che possa vincere con tutti. Poi ovviamente non va sempre così. Anche contro il Pisa, però, il Milan l’avrebbe potuta chiudere: non lo ha fatto, il Pisa è passato in vantaggio e i rossoneri l’hanno pareggiata a tempo scaduto. La fase peggiore? Forse ancora oggi il Milan ha difficoltà a fare la partita, ma contro la Roma mi aspetto che entrambe le squadre vogliano fare bene. L’altro giorno ho visto Mancini della Roma, mi sembrava il Bastoni dell’Inter grazie allo spostamento effettuato da Gasperini. Anche davanti la Roma ha giocatori di talento, anche con l’attacco leggero“.

Che cosa blocca un attaccante come Dovbyk o Gimenez? “Quando si parla di complessità del calcio si parla di qualcosa le cui componenti riguardano tutti i calciatori, non solo gli attaccanti. Le difficoltà non sono dovute solo all’aspetto tecnico, ma anche a quello emotivo o personale. E’ indubbio che in questi casi qualcosa non stia andando. C’è bisogno di tempo, sappiamo che è poco però… Allegri ha continuato a dare fiducia a Gimenez“.

Le piace Gasperini? Le sembra diverso rispetto all’Atalanta? “Gasperini mi sembra un allenatore un po’ spigoloso, vedendolo da fuori, ma è un grande professionista e calcisticamente è preparato. Ha un’idea di gioco ben precisa, con uno stile di gioco che l’accompagna, e sa come ottenere le cose dai propri giocatori. Può volerci più o meno tempo a seconda del contesto, ma conosce la strada. Poi ovviamente bisogna essere in contatto con i giocatori. Spigoloso quanto Capello? No, forse Capello era anche peggio“.