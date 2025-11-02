Benfica, brilla l’ex Roma Dahl: gol da urlo contro il Vitória Guimarães – VIDEO

Il 22enne terzino svedese, vera e propria meteora in giallorosso tra l'estate 2024 e l'inizio 2025, ha segnato la sua prima rete con il club di Lisbona

Samuel Dahl continua a brillare con la maglia del Benfica. L'ex terzino della Roma, vera e propria meteora in giallorosso tra l'estate 2024 e l'inizio 2025, ieri sera ha segnato il gol del momentaneo 2-0 contro il Vitória Guimarães (3-0 il finale) con una botta di sinistro sotto la traversa che non ha lasciato scampo a Castillo Reyes. Si tratta della prima marcatura stagionale per il 22enne svedese, che l'anno scorso ha fornito sei assist con la maglia del club di Lisbona.