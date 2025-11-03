Terza sconfitta in campionato per la Roma che si mangia le mani. Vince il Milan, ma il rammarico per le tante chance sprecate + tanto. La peggiore è quella dal dischetto con Dybala che si fa ipnotizzare da Maignan. Non brillano i difensori centrali e neanche Koné. Positiva la prova di Cristante schierato sulla trequarti. Svilar è il migliore in campo.
Milan-Roma, le pagelle dei quotidiani: Svilar vola, Dybala spreca e Soulè divide
CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Hermoso 6 (84' Tsimikas SV), Mancini 5, Ndicka 5.5; Celik 5.5 (76' Dovbyk SV), Koné 6, El Aynaoui 6 (50' Pellegrini 6), Wesley 6.5; Cristante 6.5; Soulé 5 (50' Bailey 5.5), Dybala 5 (84' Baldanzi SV). Allenatore: Gasperini 6
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Hermoso 6 (84' Tsimikas SV), Mancini 6, Ndicka 5.5; Celik 6 (76' Dovbyk 5), Koné 5.5, El Aynaoui 5.5 (50' Pellegrini 6), Wesley 6; Cristante 6; Soulé 6 (50' Bailey 5.5), Dybala 5 (84' Baldanzi SV). Allenatore: Gasperini 6
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Hermoso 5.5(84' Tsimikas SV), Mancini 6, Ndicka 5; Celik 6 (76' Dovbyk 5.5), Koné 5.5, El Aynaoui 6 (50' Pellegrini 6), Wesley 6.5; Cristante 6; Soulé 6.5 (50' Bailey 5), Dybala 5 (84' Baldanzi SV). Allenatore: Gasperini 6
IL TEMPO
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Hermoso 5.5 (84' Tsimikas SV), Mancini 6, Ndicka 5.5; Celik 5.5 (76' Dovbyk 5.5), Koné 5.5, El Aynaoui 5.5 (50' Pellegrini 6), Wesley 6; Cristante 6.5; Soulé 6 (50' Bailey 5), Dybala 4.5 (84' Baldanzi SV). Allenatore: Gasperini 6
LEGGO
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Hermoso 6 (84' Tsimikas SV), Mancini 5.5, Ndicka 5.5; Celik 6.5 (76' Dovbyk 6), Koné 5.5, El Aynaoui 6 (50' Pellegrini 6), Wesley 6; Cristante 6.5; Soulé 6 (50' Bailey 5), Dybala 4.5 (84' Baldanzi SV). Allenatore: Gasperini 6
