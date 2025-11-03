Milan-Roma, le pagelle dei quotidiani: Svilar vola, Dybala spreca e Soulè divide

Terza sconfitta in campionato per la Roma che si mangia le mani. Vince il Milan, ma il rammarico per le tante chance sprecate + tanto. La peggiore è quella dal dischetto con Dybala che si fa ipnotizzare da Maignan. Non brillano i difensori centrali e neanche Koné. Positiva la prova di Cristante schierato sulla trequarti. Svilar è il migliore in campo.