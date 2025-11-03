Graziani: “Con me o Pruzzo davanti la Roma avrebbe vinto 4-1 a San Siro”

L'ex bomber di Toro e Roma è sicuro: "Manca un punto di riferimento, ieri la Roma ha messo tanti palloni interessanti"

La Roma ieri ha fatto una gran bella figura a San Siro, ma senza portare a casa nemmeno un punto. Le tante occasioni create, infatti, non sono state sfruttate dai giallorossi. Il problema attaccanti è stato affrontato anche da Ciccio Graziani, ex bomber di Torino e Roma, che ieri a Rai Sport ha sentenziato: "Lo dico in maniera semplicistica. Ieri sono arrivate tante palle anche dagli esterni, ma non c'è nessuno in area che intuisce che tipo di cross è e come ci si deve posizionare. Manca un punto di riferimento davanti che possa sfruttare i tanti palloni interessanti che la squadra mette dentro. Vi dico una cosa, se c'eravamo io o Pruzzo finiva 4-1 per la Roma"