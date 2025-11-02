Forzaroma.info
Milan-Roma, le formazioni ufficiali di Allegri e Gasperini

Il tecnico giallorosso sceglie ancora Cristante dietro Dybala e Soulé
La Roma torna a San Siro con l'occasione di andare in vetta alla classifica in solitaria. Davanti ai giallorossi il Milan di Massimiliano Allegri che insegue a 3 punti di distanza. Gasperini sceglie ancora una volta l'attacco "leggero". Fuori Dovbyk (Ferguson assente per infortunio) e dentro Cristante da trequartista. Davanti Soulé e Dybala. In difesa confermati Mancini, Ndicka ed Hermoso mentre sugli esterni Celik e Wesley. In mezzo Koné ed El Aynaoui. 

Milan-Roma, le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Estupinan, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

