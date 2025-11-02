Milan-Roma, le formazioni ufficiali di Allegri e Gasperini

Il tecnico giallorosso sceglie ancora Cristante dietro Dybala e Soulé

La Roma torna a San Siro con l'occasione di andare in vetta alla classifica in solitaria. Davanti ai giallorossi il Milan di Massimiliano Allegri che insegue a 3 punti di distanza. Gasperini sceglie ancora una volta l'attacco "leggero". Fuori Dovbyk (Ferguson assente per infortunio) e dentro Cristante da trequartista. Davanti Soulé e Dybala. In difesa confermati Mancini, Ndicka ed Hermoso mentre sugli esterni Celik e Wesley. In mezzo Koné ed El Aynaoui.