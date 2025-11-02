Pizarro ci crede: “Scudetto? Con un rinforzo in attacco a gennaio tutto può succedere”

Milan-Roma di questa sera sicuramente attirerà i tifosi di entrambe le squadre, ma anche tanti appassionati e curiosi che vogliono capire che direzione potrà prendere questo campionato. Fa parte ormai della prima categoria David Pizarro, che oggi a Perugia ha sfidato, in coppia con Perotti, Giannichedda e Fiore nel derby Mediolanum Padel Cup, torneo che fa parte del CUPRA FIP Tour. Il cileno ha detto la sua sulle ambizioni della Roma: "Sono stato felicissimo dell'arrivo di Gasperini, perché conosco bene la qualità dell’allenatore. Ho seguito tanto l'Atalanta, quindi ero molto contento del suo arrivo. L'obiettivo è quello di tenere duro fino al mercato di gennaio, per arricchire ulteriormente la squadra a livello tecnico. Con qualche innesto, la Roma può restare in corsa per il campionato. Per Gasperini e la società il primo obiettivo è la qualificazione in Champions League; poi, una volta lì, tutto può succedere. Credo che in questo momento sia abbastanza evidente che il reparto offensivo sia quello su cui si può intervenire. Gli attaccanti stanno facendo il loro, ma magari lì davanti si può toccare qualcosa per aumentare il peso offensivo e dare più soluzioni al mister".