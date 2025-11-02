Bisseck graziato in Verona-Inter, romanisti furiosi: “Vergogna, Hummels è stato espulso”

L'Inter porta a casa una partita tiratissima in casa del Verona, con un autogol allo scoccare del minuto 93, fortunoso visto il cross di Barella e il liscio di Pio Esposito che portano il pallone a colpire la testa di Frese. Risultato: 2-1 e aggancio alla Roma al secondo posto. Ma tra i temi centrali del match che stanno occupando le cronache e alimentando il dibattito c'è il mancato cartellino rosso a Bisseck nel secondo tempo. Retropassaggio corto di Sucic, il tedesco - rimasto come ultimo uomo prima di Sommer, viene anticipato da Giovane e lo stende in scivolata. L'arbitro Doveri estrae il cartellino giallo, facendo infuriare Zanetti e non solo. Secondo quanto spiegato da Luca Marelli, mancano i presupposti per l'espulsione per DOGSO, in quanto Giovane si era allungato il pallone decentrandosi. Per questo la direzione dell'azione non è stata ritenuta coerente con un cartellino rosso dal direttore di gara né dal Var. Scatenando le polemiche ovviamente anche sui social dei tifosi del Napoli, della Juventus, come di quelli della Roma.

I sostenitori giallorossi non ci stanno per la decisione dell'arbitro Doveri, ma soprattutto riportano alla memoria l'episodio dell'espulsione di Hummels a Bilbao lo scorso anno da parte di Turpin, che costò l'eliminazione dall'Europa League. E che aveva una dinamica davvero molto simile, con la regola del DOGSO che non è cambiata in questi mesi. "Tranciato da dietro involato in porta da solo. Solo giallo. Check di un secondo. Mettiamoci l'anima in pace","Quindi confermato che il fallo di Hummels al San Mamés non era da rosso", "Ma come fa a non essere rosso, follia. Hummels vs Bilbao fece un intervento 50 volte più regolare di questo e fu buttato fuori senza proferire parola. Aia, dovete spiegarcela!" sono alcuni dei commenti. E ancora: "Cosa ne penso? Rosso, come quello di Hummels in Bilbao-Roma", "Che rivedendo l’episodio di Hummels è vergognoso", "Ma come giallo? Fallo da ultimo uomo, per questa cosa Hummels è stato espulso al 15' in Europa League". Una disparità importante nel giudizio e nell'interpretazione. Luca Marelli ha giustificato così a Dazn la scelta del direttore di gara al 'Bentegodi': “L'intervento va visto in dinamica, il fermo immagine può ingannare. Il pallone non va verso la porta e Sucic poteva ancora intervenire. Bisogna vedere dove va il pallone: Giovane anticipa Bisseck, ma la palla non va verso la porta, che è uno dei parametri del DOGSO. In più c’era Sucic che poteva intervenire, che è un altro parametro".