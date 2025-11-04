Milan-Roma da record: è stata la partita con più spettatori di sempre su DAZN

Un big match sicuramente divertente per gli spettatori neutrali, un po' meno per i giallorossi che non hanno nemmeno agguantato il pareggio. Milan-Roma della scorsa domenica è stata la partita più vista nella storia di DAZN. A comunicarlo è stata la stessa piattaforma di streaming con un post sui social in cui si leggono anche i numeri: sono stati ben 2,4 milioni gli spettatori a guardare la partita tra Milan e Roma (gran parte del merito è anche dell'evento promosso dallo stesso DAZN che ha permesso a tutti - anche senza abbonamento - di poter assistere al match). In generale, la decima giornata di Serie A è stata la più vista di sempre sulla piattaforma con ben 7,6 milioni di spettatori totali.