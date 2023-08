Mercato LIVE Roma: è il giorno di Sanches e Paredes. Si tratta per Marcos Leonardo

News as roma: tutte le notizie

Tiago Pinto lavora per completare l'organico a disposizione di José Mourinho. I due centrocampisti arriveranno in tarda mattinata mentre per l'attaccante c'è ancora da attendere

A cinque giorni dall'inizio del nuovo campionato, la Roma deve ancora completare la rosa. Mourinho conto la Salernitana potrà contare anche su Leandro Paredes e Renato Sanches in arrivo oggi all'aeroporto di Ciampino. Prosegue invece la caccia a i due nuovi centravanti. Per Zapata c'è l'intesa con l'Atalanta (manca l'ok del giocatore) mentre per Marcos Leonardo la situazione è diametralmente opposta.

LIVE — Ore 11:29 - Lontana l'intesa tra la Roma e il Catanzaro per il trasferimento di Dimitrios Keramitsis. Il club calabro potrebbe virare su altri obiettivi vista la difficoltà nella trattativa.

Ore 9:53 - È previsto nelle prossime ore un nuovo incontro tra la Roma, il Santos e Rafaela Pimenta per sbloccare la trattativa che porterebbe nella Capitale Marcos Leonardo. La precedente riunione è stata interrotta nella notte italiana (22 locali). Il giocatore vuole la Roma e il suo entourage sta provando spingendo per la cessione. Il nodo rimane la richiesta del club paulista.

Ore 7:40 - L'accordo tra la Roma e l'Atalanta per Duvan Zapata è sempre più vicino. L'intesa sta per essere raggiunta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alle presenze (50%). Manca ancora l'ok del giocatore che vorrebbe trasferirsi a titolo definitivo per non rischiare di tornare a Bergamo nella prossima stagione.

Ore 7:34 - È previsto per le 12 l'arrivo a Ciampino di Leandro Paredes e Renato Sanches. Il duo di centrocampo arriverà con lo stesso volo. L'argentino torna nella Capitale a titolo definitivo mentre per il portoghese l'intesa con il PSG è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto condizionato, che può diventare obbligo (a 12 milioni) nel caso in cui il portoghese giochi un determinato numero di partite.