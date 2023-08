Roma-Santos, nelle prossime ore nuovo incontro per Marcos Leonardo

La telenovela Marcos Leonardo continua a tenere banco in casa Roma. Come riportato da Il Tempo, la riunione tra i due club e Rafaela Pimenta (agente del calciatore volata ieri in Brasile) è stata sospesa alle 3 di notte italiane (le 22 locali) ma riprenderà nelle prossime ore. L'attaccante classe 2003 vuole solo la Roma che però non ha ancora trovato l'accordo con il Santos. Il club paulista non vorrebbe lasciarlo partire con il mercato chiuso e con poche possibilità di rimpiazzarlo ed inoltre vorrebbe uno sforzo maggiore da parte dei giallorossi che per il momento sono fermi all'offerta da circa 18 milioni tra parte fissa e bonus.