Mercato Roma, lontana l’intesa con il Catanzaro per Keramitsis

La trattativa per portare in Calabria il centrale greco potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Manca l'intesa tra i due club

C'è ancora molta distanza tra la Roma e il Catanzaro per Dimitrios Keramitsis. Il centrale greco classe 2004 è finito da tempo nel mirino del club calabrese ma le due società non riescono a trovare l'intesa giusta per il trasferimento. Le difficoltà nella trattativa potrebbero portare il Catanzaro a virare su altri obiettivi. Lo scorso anno Keramitsis è sceso in campo 31 volte con la Primavera della Roma realizzando anche 4 gol (uno decisivo in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina).