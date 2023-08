Paredes e Sanches: è fatta. Ora Mou ha il suo centrocampo

Deal done. Accordo fatto. Come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la Roma porta a casa in un colpo solo sia Leandro Paredes sia Renato Sanches e completa così il roster di centrocampo. José Mourinho adesso in mezzo al campo potrà contare su tre coppie intercambiabili: Cristante e Paredes in cabina di regia, Aouar e Pellegrini come mezzali titolari e Renato Sanches e Bove come alternative di lusso. Adesso il prossimo passo è sistemare anche l'attacco, chiudendo le trattative per Duvan Zapata e Marcos Leonardo. L'argentino Leandro Paredes, dunque, torna a Roma sei anni dopo averla lasciata per andare in Russia, allo Zenit San Pietroburgo. Ci era arrivato quasi da bimbo, quasi ventenne, ci torna ora che è un uomo e anche un campione del mondo. Il suo legame con Roma è sempre rimasto forte, tanto che Leo ha ancora casa a Casal Palocco e anche nei mesi scorsi si è affacciato per trovare alcuni amici. La Roma lo porta a casa per 2,5 milioni di euro più bonus, con il Psg che avrà il 30% sulla futura rivendita. Al giocatore un contratto biennale da circa 4 milioni di euro più bonus fino al 2025, con opzione per un terzo anno. Sbarcherà a Roma già oggi, è atteso intorno alle ore 12 all'aeroporto di Ciampino. Così il Galatasaray in extremis ha provato a cambiare obiettivo e ad inserirsi pure per Renato Sanches. Anche il portoghese sarà a Roma da oggi, sbarcherà a Ciampino con lo stesso volo di Paredes. Sanches arriva con la formula del prestito e un diritto di riscatto condizionato, che può diventare obbligo (a 12 milioni) nel caso in cui il portoghese giochi un determinato numero di partite (dovrebbero essere intorno alle 35). I francesi che copriranno di fatto una parte dell'ingaggio.